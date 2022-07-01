В Счетной палате предложили исключить однушки из программы льготной ипотеки

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Однокомнатные квартиры и студии следует исключить из программы льготной ипотеки, заявила аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

"Счетная палата предлагает исключить студии и однокомнатные квартиры из всех программ с государственной поддержкой – государству не следует поддерживать спрос на некомфортные типологии жилья и тем самым способствовать росту предложения таких типологий", – сообщила она в интервью РИА Новости.

По словам аудитора, при покупке однушки за счет льготной ипотеки у семьи уже нет возможности улучшить жилищные условия.

Трунова отметила, что предложенные ограничения позволят изменить структуру предложения на рынке недвижимости, а также улучшить условия проживания граждан в новом жилье. Специалист также подчеркнула необходимость ипотечных программ с господдержкой.

"Однако они должны улучшать жилищные условия граждан в соответствии с принципом комфортного проживания – отдельная комната каждому члену семьи", – уточнила она.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ставка по льготной ипотеке снижена с 9 до 7%. По его словам, размер субсидируемого кредита останется на прежнем уровне – для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей он составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов РФ – 6 миллионов рублей.

До этого Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложил снизить ставку по программе льготной ипотеки до 7% годовых. Он пояснил, что срок действия льготной ипотечной программы, несмотря на снижение процентной ставки, сохранится – предложение будет доступно до конца 2022 года.

