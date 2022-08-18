Мишустин объявил о бессрочном продлении сельской ипотеки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России программу "Сельская ипотека" продлят на неограниченный срок. Ставка останется прежней – не выше 3%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Эта программа должна была закончиться в текущем году. Но теперь срок ее действия не будет ограничен. Жители села смогут оформлять кредиты, чтобы купить или построить свой дом, не опасаясь, что не успеют до завершения программы", – приводит слова Мишустина РИА Новости.

Глава кабмина напомнил, что на сегодняшний день в стране действуют четыре программы льготного кредитования, по которым можно приобрести собственный дом. Речь идет о сельской, семейной, дальневосточной и льготной ипотеках.

Ранее сообщалось, что многодетные семьи смогут подать заявку на получение субсидии по ипотеке на портале госуслуг. Отмечалось, что выплатой можно воспользоваться для погашения ипотеки, которая была выдана на приобретение жилья в строящемся доме, новостройках или на вторичном рынке, покупку и строительство дома, земельного участка под ИЖС, а также другие цели, предусмотренные программой.

