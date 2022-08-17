В ГД назвали условие для выплаты 1 млн рублей за рождение третьего ребенка

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала Москве 24, что перед установлением выплат в размере 1 миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей необходимо сначала просчитать финансовые возможности государства.
Ранее с такой инициативой выступила Общественная палата России. Предложение учредить семейный многодетный капитал в размере 1 миллиона рублей направили руководителю рабочей группы "Социальная политика" Госсовета РФ, губернатору Новгородской области Андрею Никитину. По оценкам экспертов, такая поддержка даст стимул к дополнительному рождению более 100 тысяч детей ежегодно.
Светлана Бессараб напомнила, что материнский капитал ежегодно индексируется на процент не ниже уровня инфляции. По ее словам, в 2023 году выплата может составить примерно 700 тысяч рублей.
Чтобы увеличить сумму до 1 миллиона рублей, необходимо сначала все просчитать и обсудить такую возможность совместно с финансовым блоком правительства, отметила депутат.
"Думаю, что это зависит от финансовых показателей нашего бюджета, необходимо просчитать, можем ли мы себе это позволить. Если да, почему бы не помочь российским семьям, тем более семьям многодетным", – подчеркнула парламентарий.
Ранее сообщалось, что с 15 августа семьи могут воспользоваться материнским капиталом, чтобы оплатить услуги детсадов, открытых индивидуальными предпринимателями. При этом у такого учреждения в обязательном порядке должна иметься лицензия на образовательную деятельность.
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