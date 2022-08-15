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Общество

18:12

В Госдуму внесен законопроект о выплате пособия к 1 сентября семьям с детьми

обществофинансы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме внесли на рассмотрение законопроект о выплате пособия к 1 сентября для семей с детьми, которые учатся в школах, средних специальных или высших учебных заведениях.

Документ был размещен в электронной базе парламента.

"Федеральным законом предлагается осуществлять ежегодную выплату перед началом учебного года семьям, имеющим детей, обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего, а также очной формы среднего и высшего образования, реализуемым в Российской Федерации", – указано в пояснительной записке.

Для семей с детьми от 6 до 18 лет предлагается к 1 сентября выплачивать 21 850 рублей. Выплата для малоимущих семей может составить 34 679 рублей, для малоимущих студентов – 23 206 рублей.

Ранее в августе в Госдуму был внесен законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей. Такая мера может быть реализована с 2023 года.

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