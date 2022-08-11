В ГД внесли законопроект о повышении МРОТ до 30 тысяч рублей

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей с 2023 года внесен в Госдуму. Соответствующий документ размещен в электронной базе.

"Это составляет около 200% искусственно заниженной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ. Следует отметить, что в развитых и развивающихся странах Азии, Европы, Латинской Америки МРОТ как минимум в два раза выше прожиточного минимума", – следует из пояснительной записки к проекту.

По мнению авторов документа, данный законопроект позволит сократить разрыв в доходах населения, снизить социальную напряженность, а также вывести часть россиян из бедности. Кроме того, ожидается рост поступлений в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды.

В конце мая Владимир Путин принял решение об увеличении на 10% размера прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда с 1 июня текущего года. Также глава государства объявил об аналогичной индексации пенсий неработающих пенсионеров.

С 3 июня россияне начали в автоматическом режиме получать проиндексированные пенсии. Средний размер пенсии по стране увеличился на 1 760 рублей.

