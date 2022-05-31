Повышение МРОТ и прожиточного минимума увеличит оборот торговли и услуг в Москве – эксперт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Индексация МРОТ и прожиточного минимума повысит социальные пособия в соответствии с уровнем инфляции, ускорившейся в марте из-за внешних неблагоприятных условий для экономики. Такое мнение выразил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Согласно постановлению, подписанному Сергеем Собяниным, повышение МРОТ произойдет с 1 июня. Размер минимальной заработной платы в столице увеличили на 10%, до 23 508 рублей. Также на 10% повысится величина прожиточного минимума, до 20 585 рублей на душу населения. Для трудоспособного населения эта сумма составит 23 508 рублей, для пенсионеров – 15 410 рублей, а для детей – 17 791 рубль.

"Увеличение МРОТ и прожиточного минимума на деле направлено на поддержку реальных доходов населения на стабильном уровне, отвечающем макроэкономической конъюнктуре. Важно понимать, что будет оказана помощь, прежде всего, наиболее уязвимым слоям населения", – заявил Ефимов.

Он подчеркнул, что индексация способствует стабилизации экономики за счет поддержки потребительского спроса, в следствие чего увеличится оборот торговли и услуг в городе.

Президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева назвала повышение МРОТ и прожиточного минимума в Москве адекватной реакцией на высокую инфляцию январе-марте 2022 года.

"Повышение МРОТ и прожиточного минимума, с одной стороны, конечно, повысит расходы бизнеса на оплату труда и бюджетные расходы, но, с другой стороны, положительно скажется на потребительском спросе, что сегодня весьма важно для городской экономики", – считает Косарева.

Независимый экономист Андрей Бархота, в свою очередь, отметил, что рост минимальной зарплаты – это принципиальный шаг в направлении поддержания общественного благосостояния и трудовых доходов населения. По его словам, предпринятые инициативы поддержат спрос на потребительском рынке, а также поспособствуют поддержанию доходной части московского бюджета, поскольку ряд налогов, штрафов и пеней так или иначе привязан к величине МРОТ.

Бархота не исключил, что к концу года доходы москвичей вырастут даже значительнее индексации МРОТ, причем по инициативе работодателей, которые захотят удержать или простимулировать сотрудников.

"Как бы то ни было, важным элементом в цепочке поддержания доходов москвичей выступает именно повышение минимального размера оплаты труда", – заключил он.

Решение о повышении МРОТ и величины прожиточного минимума является частью пакета мер столичного правительства по поддержке граждан в условиях давления западных санкций.

Ранее Владимир Путин объявил об индексации пенсий на 10% с 1 июня. По его словам, данный вопрос продолжительное время обсуждался в правительстве, вырабатывалось общее решение. Также глава государства анонсировал увеличение размера прожиточного минимума и МРОТ.

