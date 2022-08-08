Миронов предложил ЦБ отменить комиссию за оплату банковской картой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель думской фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил отменить в России комиссию за оплату товаров банковской картой. Письмо с соответствующей инициативой он направил председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной, сообщает пресс-служба депутата.

Миронов напомнил, что регулятор ограничил комиссию на оплату отдельных социально значимых товаров до 1% на период с 18 марта до 31 августа. По его мнению, эту меру поддержки населения следует сделать бессрочной.

"В связи с этим я обратился к главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной с предложением отменить взимание платы за банковский эквайринг при продаже всех товаров народного потребления, куда включаются наиболее важные для наших граждан продовольственные и непродовольственные товары", – заявил парламентарий.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предлагающий освободить от комиссии переводы физических лиц между своими счетами в России на сумму до 1,4 миллиона рублей в месяц.

Соответствующие поправки предлагается внести в закон "О банках и банковской деятельности". В пояснительной записке указывается, что инициатива направлена на пресечение возможности создания банками препятствий для свободного перемещения средств.

