Миронов предложил переименовать Киевский вокзал в Кишиневский или Одесский

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Председатель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов выступил с идеей переименовать Киевский вокзал в Кишиневский или Одесский.
"Ну а если все-таки очень хочется переименовать, то давайте назовем Киевский вокзал Одесским. Или даже Кишиневским", – написал он в своем телеграм-канале.
По словам депутата, в Российской империи названия вокзалов в столицах определял конечный пункт пребывания поездов.
В свою очередь, депутат Госдумы и член комитета по культуре РФ Сергей Соловьев не поддержал предложение переименовать Киевский вокзал. Он назвал подобную инициативу странной.
"Мы прекрасно знаем историю нашей Руси, тем более в условиях спецоперации нельзя уподобляться коллективному Западу и русофобам на Украине, которые сейчас все переименовывают. Ни в коем случае нельзя занимать такую позицию, а уж если заниматься этим вопросом, то прежде всего надо учитывать мнение москвичей, спросить их, как они к этому относятся", – отметил он в беседе с News.ru.
24 июля депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил переименовать Киевский вокзал в Москве. По мнению парламентария, это должно стать ответным шагом на переименование Московского проспекта в украинской столице.
Киевский вокзал открылся в столице в 1899 году. С начала его работы и до 1934 года объект назывался "Брянский вокзал", но затем был переименован.
Отношения между Украиной и Россией обострились после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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