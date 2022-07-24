В ГД предложили переименовать Киевский вокзал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Представитель ЛДПР Василий Власов выступил с инициативой переименовать Киевский вокзал в Москве, сообщает издание "Подъем".

По мнению парламентария, это должно стать ответным шагом на переименование Московского проспекта в украинской столице.

"Необходимо рассмотреть возможность возврата исторического названия Киевского вокзала – Брянский вокзал", – заявил политик.

Власов уточнил, что собирается направить письмо с таким предложением Сергею Собянину в понедельник, 25 июля.

Киевский вокзал открылся в столице в 1899 году. С начала его работы и до 1934 года объект назывался "Брянский вокзал", но затем было переименовано.

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