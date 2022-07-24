В ГД предложили переименовать Киевский вокзал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Представитель ЛДПР Василий Власов выступил с инициативой переименовать Киевский вокзал в Москве, сообщает издание "Подъем".
По мнению парламентария, это должно стать ответным шагом на переименование Московского проспекта в украинской столице.
"Необходимо рассмотреть возможность возврата исторического названия Киевского вокзала – Брянский вокзал", – заявил политик.
Власов уточнил, что собирается направить письмо с таким предложением Сергею Собянину в понедельник, 25 июля.
Киевский вокзал открылся в столице в 1899 году. С начала его работы и до 1934 года объект назывался "Брянский вокзал", но затем было переименовано.
Ранее сообщалось, что пятизвездочный отель Crowne Plaza Moscow WTC сменит название на Plaza Garden Moscow WTC. Кроме того, гостиница Holiday Inn Express Moscow Khovrino сменит название на Satelinn Moscow Khovrino.
В Центре международной торговли отмечали, что полная линейка гостиничных продуктов и стандарты гостеприимства будут сохранены. При этом в выборе новых названий уделялось внимание уникальности локаций и инфраструктуре.
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