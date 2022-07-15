Отель Crowne Plaza в Москве сменит название на Plaza Garden

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Пятизвездочный отель Crowne Plaza Moscow WTC сменит название на Plaza Garden Moscow WTC. Об этом сообщает Центр международной торговли.

Кроме того, гостиница Holiday Inn Express Moscow Khovrino сменит название на Satelinn Moscow Khovrino.

В Центре подчеркнули, что полная линейка гостиничных продуктов и стандарты гостеприимства будут сохранены. При этом в ЦМТ рассказали, что в выборе новых названий уделялось внимание уникальности локаций и инфраструктуре.

"Расположение на набережной в живописной излучине Москвы-реки, в окружении старейших городских парков, сохранившийся природный ландшафт и зеленые зоны территории ЦМТ в виде уютных открытых двориков с авторским дизайном создают неповторимое сочетание бизнес-атмосферы и свежего дыхания цветущих оазисов, что навевает ассоциацию с цветущим садом. И выбранное название Plaza Garden, с одной стороны, сохраняет преемственность и в то же время подчеркивает одно из уникальных преимуществ отеля, расположенного в самом центре делового района столицы", – говорится в сообщении.

В Центре отметили, что Holiday Inn Express Moscow Khovrino расположен вблизи аэропорта Шереметьево, выставочного комплекса "Крокус Сити" и в природоохранной лесопарковой зоне. На сайте сообщается, что гости отеля могут забыть о городской суете при минимальных затратах времени и средств.

"В этом смысле мы действительно являемся спутником путешественника, выбирающего наш отель – отсюда и родилось название Satelinn", – говорится в сообщении.

Британский гостиничный оператор InterContinental Hotel Group (бренды Holiday Inn, InterContinental, Crowne Plaza) объявил о своем уходе с российского рынка 27 июня. В компании отметили, что прекращают все операции в РФ в соответствии с меняющимся санкционным режимом в Великобритании, США и ЕС, а также продолжающимися и усиливающимися трудностями из-за работы в стране.