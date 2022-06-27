Владеющая брендом Holiday Inn компания уходит из РФ

Фото: TACC/James Ross/EPA
Британский гостиничный оператор InterContinental Hotel Group (бренды Holiday Inn, InterContinental, Crowne Plaza) принял решение уйти с российского рынка.
"В настоящее время мы находимся в процессе прекращения всех операций в России в соответствии с меняющимся санкционным режимом в Великобритании, США и ЕС, а также продолжающимися и усиливающимися трудностями из-за работы там", – приводит РИА Новости текст заявления компании.
Ранее СМИ сообщали, что InterContinental Hotel Group принял решение уйти с российского рынка.
На тот момент с собственниками российских гостиниц велись переговоры о расторжении договоров на управление по соглашению сторон во избежание наложения штрафов.
По словам партнера Ivashkevich Hospitality Станислава Ивашкевича, InterContinental Hotel Group может выйти из контрактов, где работал на прямом управлении, в то время как управляемые по франшизе объекты останутся работать по аналогии с некоторыми представителями ресторанного рынка.
Международные сети отелей уходят из России
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