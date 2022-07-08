Отель Ritz-Carlton в Москве переименовали в The Carlton Moscow

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Отель The Ritz-Carlton в Москве переименовали в The Carlton Moscow, сообщает РИА Новости. Гостиница располагается на Тверской улице.

"Сейчас отель переименован и будет работать независимо от международной сети гостиниц Ritz-Carlton Hotel Company", – рассказали сотрудники отеля в беседе с информагентством.

В связи со сменой бренда сайт гостиницы временно недоступен. Для бронирования номеров следует пользоваться телефоном.

Отмечается, что в сервисе "Яндекс.Карты" The Carlton Moscow представлен уже под новым названием.

В начале июня стало известно, что сеть отелей Marriott приостанавливает деятельность в России. В компании подчеркнули, что не могут продолжать работу на российском рынке из-за ограничений США и Европы.

