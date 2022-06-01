Гостиничные сети Marriott и Hilton могут уйти из РФ – СМИ

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Гостиничные сети Marriott (также функционирует под брендами Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance и другими) и Hilton могут уйти из РФ, сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова.
Эксперт отметил, что в марте у отелей резко уменьшился поток гостей из-за рубежа, которые могут себе позволить номер стоимостью 60–100 тысяч рублей за сутки.
По словам Бухарова, также сети могут заблокировать в стране свою мировую систему бронирования. Уточняется, что она позволяет гостям копить и использовать дополнительные бонусы в гостиницах сети.
В марте 2022 года американская сеть Marriott заявила о приостановке инвестиций в России и о том, что пока не будет открывать новые отели. Такое же решение приняли компании Hyatt и Hilton. В Marriott также отмечали, что их гостиницы принадлежат третьим лицам, так что решение компании не скажется на их деятельности.
Позднее компания Hyatt заявила о приостановке операционного управления гостиницами в РФ. При этом, как уточнил Бухаров, отели находятся в зданиях, которые не принадлежат сетям. Российские инвесторы вкладывали деньги в недвижимость, рассчитывая получить прибыль от работы определенных брендов. Так, некоторые здания гостиниц с мировым именем принадлежат "Люсине", ВТБ и другим организациям.
Эксперт пояснил, что в случае окончательного ухода иностранных сетей из РФ собственники могут захотеть использовать их здания прежним образом – перезапустить бизнес, используя уже привычное название, так как в стране разрешены параллельный импорт и принудительное лицензирование.
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