Французский люксовый бренд Jacquemus отказался от поставок в РФ – СМИ

Фото: ТАСС/Sebastien Fremont/Starface via ZUMA Press
Французский бренд люксовой одежды и аксессуаров Jacquemus, созданный модельером Симоном Жакмю, отказался от поставок продукции в Россию, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
О таком решении бренда рассказали два местных партнера дизайнера. Об этом также знает один из консультантов, работавших с компанией. Отмечается, что это личное желание Жакмю и связано оно в том числе со спецоперацией на Украине. По словам источника, модельер прислал очень эмоциональное письмо, уведомив всех, что новых поставок в РФ больше не будет.
Остановку отгрузок подтвердил и представитель концептуального магазина КМ20, в котором продается продукция Jacquemus. Он подчеркнул, что, согласно письму от бренда, ему на законодательном уровне запрещено вести дела с российскими фирмами.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ разрешит собственникам торговых центров досрочно расторгать арендные договоры с магазинами зарубежных компаний, объявивших об уходе с российского рынка. Он пояснил, что ранее в текст арендного договора нередко включался пункт, согласно которому размер платы зависит от выручки магазина. По словам главы кабмина, сегодня такие условия приводят к неприятным ситуациям, когда компании, приостановившие работу в РФ по политическим мотивам, не спешат освобождать помещения.
Ряд зарубежных производителей решили покинуть российский рынок после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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