Сеть отелей Marriott объявила о приостановке деятельности в РФ

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Сеть отелей Marriott приостанавливает деятельность в России. Об этом сообщается на сайте компании.

В Marriott отметили, что введенные США и рядом стран Европы ограничения сделают невозможной работу на российском рынке. В связи с этим компания решила остановить все операции Marriott International в РФ.

В заявлении подчеркивается, что процесс приостановки деятельности на рынке, где компания работала на протяжении 25 лет, является сложным.

В компании добавили, что с начала российской спецоперации поддерживали партнеров в Украине, РФ и по всему региону, включая обеспечение занятости в Marriott за пределами стран, непосредственно участвующих в конфликте.

"Мы продолжаем присоединяться к нашим партнерам и миллионам людей по всему миру в желании положить конец нынешнему насилию и начать путь к миру", – говорится в сообщении.

В марте Marriott приостановила инвестиции в Россию и открытие новых отелей в стране. Такое же решение приняли компании Hyatt и Hilton. В Marriott отмечали, что гостиницы принадлежат третьим лицам, так что решение компании не скажется на их деятельности.

Ранее СМИ сообщили, что Marriott и Hilton могут уйти из РФ. Глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров отметил, что в марте у отелей резко уменьшился поток гостей из-за рубежа, которые могут себе позволить номер стоимостью 60–100 тысяч рублей за сутки. По его словам, также сети могут заблокировать в стране свою систему бронирования.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

