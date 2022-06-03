В Ростуризме заявили, что отели Marriott продолжат работать в РФ

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Все отели Marriott продолжат работать в России. Об этом в своем телеграм-канале написала глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Это как с "Букингом": в целом жаль, понимаем их вклад в развитие туризма", – подчеркнула Догузова.

При этом она отметила, что в настоящее время открываются дополнительные возможности для российских отельных сетей. По ее словам, их уже сейчас немало, а будет еще больше.

Догузова добавила, что власти сосредоточатся на поддержке и развитии российских сетей.

Ранее сеть отелей Marriott объявила об остановке деятельности в России. В Marriott отметили, что введенные США и рядом стран Европы ограничения сделают невозможной работу на российском рынке. В связи с этим компания решила остановить все операции Marriott International в РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

