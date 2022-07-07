Отель Four Seasons у Кремля переименовали в Legend of Moscow

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Престижный отель Four Seasons, располагающийся у Кремля, получил новое название – Legend of Moscow, об этом сообщает РИА Недвижимость.

"Исчезновение московского отеля Four Seasons с сайта бренда связано с его новым названием. <...> Сейчас у нас новый сайт, но мы остаемся частью бренда Four Seasons", – объяснила одна из сотрудниц.

Отмечается, что бронь номеров доступна на сайте Legend of Moscow.

Ранее стало известно, что в Москве построят не менее 12 гостиниц общей площадью около 150 000 квадратных метров на участках, которые преобразуют по проекту комплексного развития заброшенных и неэффективно используемых территорий "Индустриальные кварталы".

Заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что данный проект предполагает создание городской среды с необходимым количеством жилья, рабочих мест, социальных объектов и зон отдыха на месте бывших промзон. Отмечается, что новые гостиницы появятся в 11 районах Москвы.