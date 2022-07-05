Отправляющимся в Хургаду посоветовали плавать в бассейне из-за нападения в море акулы

Туристам, которые отправляются в Египет, советуют не купаться в море. Плавать в бассейне начали рекомендовать после сразу двух нападений акул на людей у берегов Хургады.

Уточняется, что в бухте Сахль-Хашиш, где произошло нападение, находятся исключительно люксовые пятизвездочные отели. При этом медпункт гостиницы не смог оказать даже первую помощь, и пришлось дожидаться скорой. По дороге в больницу женщина умерла.

Действия всех структур в настоящее время будут расследовать полицейские. Пляжи в нескольких километрах от места происшествия оцеплены, купание запрещено.

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