Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Станция Очаково Киевского направления закроется на реконструкцию с 10 июля. Там создадут современную пассажирскую инфраструктуру, сообщили в департаменте транспорта Москвы.
"Новый пригородный вокзал Очаково войдет в состав D4. Масштаб работ не позволяет реконструировать станцию без закрытия, поэтому с 10 июля все пригородные поезда будут следовать через станцию Очаково без остановки", – говорится в телеграм-канале Дептранса.
Для пассажиров на время работ запустят компенсационные автобусы КМ. Они будут следовать до ТПУ "Аминьевская" и станции "Озерная" Солнцевской линии метро. Помимо этого, можно будет пользоваться регулярными автобусными маршрутами.
"Сегодня мы запустили аудиоинформирование в поездах и на станциях Киевского направления, а также разместили информационные плакаты и временную навигацию у станции Очаково и вблизи нее – это поможет найти остановки автобусов", – добавляется в сообщении.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что строительство станции Марьина Роща МЦД-2 завершено более чем наполовину. На ее базе будет создан крупный ТПУ с пересадками на станцию Люблинско-Дмитровской линии метро, наземный транспорт, а в будущем также на станции БКЛ и МЦД-4.
Собянин: станция Марьина Роща МЦД-2 готова более чем наполовину
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