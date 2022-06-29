Станцию Железнодорожная будущего МЦД-4 начнут реконструировать с 2 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Специалисты 2 июля приступят к реконструкции станции Железнодорожная будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), сообщает пресс-служба ЦППК.
"На станции Железнодорожная Горьковского направления МЖД, расположенной в Балашихе Московской области, начинается масштабная реконструкция инфраструктуры для запуска МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожная. С 2 июля закроются для посадки и высадки пассажиров платформы № 1 и 2", – говорится в сообщении.
Уточняется, что это необходимо для строительства современного транспортно-пересадочного узла (ТПУ).
В пресс-службе подчеркнули, что в период возведения новых платформ пассажиры смогут пользоваться только платформами № 3 и 4. Там будут останавливаться экспрессы и транзитные электрички.
Отмечается, что большинство поездов будут делать остановку на новой станции Ольгино, которая открылась 15 июня. Там останавливаются электрички 6000-й нумерации. В перспективе станция войдет в состав МЦД-4.
Ранее сообщалось, что комфортный маршрут для пешеходов появится от реконструируемой станции МЦД-4 Мещерская до жилых кварталов района Солнцево.
В зону благоустройства вошли улица Матросова и 1-й Дачно-Мещерский проезд.
В рамках благоустройства специалисты приведут в порядок и расширят существующие тротуары, обновят дорожное покрытие, организуют парковки с удобными заездами и выездами.
До этого стало известно, что до конца текущего года планируется также благоустроить территории вблизи станций Минская, Мещерская, Внуково, Кокошкино, Толстопальцево, Очаково и Переделкино будущего МЦД-4. Там проведут озеленение, обустроят стоянки для машин и велопарковки, установят лавочки и информационные стенды.
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