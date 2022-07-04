Один человек пострадал при пожаре в жилом доме на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пожар произошел в жилом девятиэтажном здании на Фестивальной улице на севере Москвы, в результате происшествия пострадал один человек. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В девятиэтажном жилом доме на улице Фестивальной произошел пожар в одной из двухкомнатных квартир. Один человек пострадал", – сказал собеседник агентства.

По его словам, спасателям удалось ликвидировать возгорание. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Ранее пожар произошел в одной из башен Сapital Тowers в "Москва-Сити". Сообщалось, что на крыше башни загорелись строительные леса. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание.