Ураган сорвал декорации для спортивных соревнований в Якутии. В результате ЧП пострадали 18 человек, в том числе трое детей.

Порывом ветра из земли вместе с креплениями вырвало экран и беседки. Конструкции понесло по полю, они повредили собравшихся участников и зрителей. В настоящее время всем пострадавшим оказывают помощь.

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