Туристы из Египта рассказали об обстановке на курорте, где акулы напали на людей. Купаться в море запретили, дайвинг в бухте отменили, хотя катера с туристами продолжили курсировать.

Как сообщили россияне, на курорте новости о нападении акул не распространились. Всю информацию они узнали от своих знакомых из РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.