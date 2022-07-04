Оползень сошел на северо-востоке Индии

В Индии 42 человека, в том числе 27 военнослужащих, погибли из-за схода оползня. Об этом сообщили местные СМИ.

Все случилось вблизи строящейся железнодорожной станции в северо-восточном штате Манипур. Среди погибших, кроме военных, инженеры-железнодорожники, строители и несколько местных жителей. Спасательную операцию осложнили погодные условия – возможен сход новых оползней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.