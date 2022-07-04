Три человека погибли во время обстрела ВСУ Макеевки. Еще 4 человека получили ранения, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Ранее стало известно, что националисты использовали системы "Град" и вооружение, поставленное из стран НАТО. Было выпущено 6 ракет и три снаряда калибром 152 миллиметра.

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