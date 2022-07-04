В Киеве подтвердили приказ об отступлении частей ВСУ от Лисичанска.

Как заявил украинский президент Владимир Зеленский, дальнейшее сопротивление могло бы привести к роковым последствиям, поэтому было принято решение сдать позиции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.