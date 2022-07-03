МО РФ опубликовало кадры водружения Знамя Победы на администрации поселка Белогоровка ЛНР

Минобороны РФ опубликовало видео водружения российскими военными Знамя Победы на администрации поселка Белогоровка Луганской области.

На кадрах видно, как к зданию, на бронеавтомобиле "Тигр" подъехали военнослужащие, убрали с флагштока украинский флаг, а после установили знамя и российский триколор.

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