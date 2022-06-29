Причиной гибели рыбы в озере в Люберцах стала нехватка кислорода в нагревшейся воде

16:54
Фото: телеграм-канал "Москва сейчас"
Рыба в озере Черном в Люберцах могла погибнуть из-за нехватки кислорода в нагревшейся воде, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство экологии.
В ходе обследования водоема экспертами на берегу были найдены несколько умерших рыб. Также специалистам удалось установить, что в озере водится много мелких красных рачков.
"Они (ракообразные. – Прим. ред.) являются хорошим кормом для рыбы и безопасны для людей. По всей видимости, они вышли на мелководье из-за аномальной жары... Рыба также отобрана на анализ. Предварительная версия: она погибла от нехватки кислорода в сильно нагревшейся воде", – отметили в ведомстве.
В связи с гибелью рыбы в водоеме были взяты пробы воды с целью проверки на соответствие санитарным нормам. Они будут готовы до 20 июля. 30 июля эксперты выяснят вероятные источники выбросов в водоем.
Ранее в Минприроды объяснили массовую гибель тюленей в Каспийском море. Уточняется, что она может быть связана с браконьерским ловом рыбы. Глава ведомства Александр Козлов назвал ситуацию вопиющей, так как под угрозу поставлена популяция редких животных.
На берег Каспийского моря недалеко от Махачкалы вынесло 170 мертвых молодых особей. После этого с большей части животных сняли шкуры и сбросили в море.
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