Минприроды объяснило массовую гибель тюленей в Каспийском море

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Массовая гибель краснокнижных тюленей в Каспийском море может быть связана с браконьерским ловом рыбы.

Как говорится в сообщении Минприроды в Telegram, тюлени случайно гибнут в сетях, поставленных на рыбу. Глава ведомства Александр Козлов назвал ситуацию "вопиющей", так как "под угрозу поставлена популяция редких животных".

"Потому что кто-то кильку ловит на пути их миграции, а потом пытается скрыть следы", – сказал чиновник. Собранную при обследовании прибрежной зоны информацию передадут в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор.

Ранее стало известно, что на берег Каспийского моря недалеко от Махачкалы вынесло 170 мертвых молодых особей. Предположительно, тюлени попали в рыболовные тралы. После этого с большей части животных сняли шкуры и сбросили в море.

Координатор природоохранных программ научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие" Виктор Никифоров отметил, что раньше количество нерп в Каспийском море превышало миллион, теперь же их от 50 до 70 тысяч.