В нацпарке "Берингия" рассказали о состоянии белух, попавших в ледовый плен

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Сотрудники национального парка "Берингия" на Чукотке рассказали, что сейчас белухи, попавшие в ледовый плен, выглядят более упитанными и активными, чем раньше. Об этом сообщает РИА Новости.

"Позавчера инспектор национального парка "Берингия" Артур Апалю в очередной раз выезжал к полыньям. Он отметил, что в проливе Сенявина начался активный подход наваги – об этом сообщают рыбаки села Янракыннот. Вероятно, рыба есть и в бухте Пенкигнгэй, где сейчас находятся белухи", – отметили в нацпарке.

После того как история о белухах распространилась в СМИ, многие организации комментировали ситуацию, не имея при себе достоверных фактов. В связи с этим парк призвал следить за развитием событий.

Кроме того, ученые опровергли информацию о том, что животным тесно, а потому полыньи необходимо сделать шире. По их словам, белухи могут свободно перемещаться, а использование бензопил и других инструментов может отпугнуть их.

"Сотрудники парка изучили опыт спасательной операции 1984 года, пробовали подкармливать животных. В случае ухудшения ситуации мы готовы к подкормке", – рассказали специалисты.

Ранее в парке сообщили, что около 20 белух попали в ледовый плен в бухте Пенкигнгэй. Они оказались заперты в трех маленьких полыньях. Также там уточнили, что обычно этот пролив остается покрытым льдом до июня.

Ранее сотрудник МЧС спас белух в Хабаровском крае. Двух взрослых особей и детеныша выбросило на берег во время отлива.