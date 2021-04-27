В нацпарке "Берингия" рассказали о состоянии белух, попавших в ледовый плен

Фото: телеграм-канал "Подъем"
Сотрудники национального парка "Берингия" на Чукотке рассказали, что сейчас белухи, попавшие в ледовый плен, выглядят более упитанными и активными, чем раньше. Об этом сообщает РИА Новости.
"Позавчера инспектор национального парка "Берингия" Артур Апалю в очередной раз выезжал к полыньям. Он отметил, что в проливе Сенявина начался активный подход наваги – об этом сообщают рыбаки села Янракыннот. Вероятно, рыба есть и в бухте Пенкигнгэй, где сейчас находятся белухи", – отметили в нацпарке.
После того как история о белухах распространилась в СМИ, многие организации комментировали ситуацию, не имея при себе достоверных фактов. В связи с этим парк призвал следить за развитием событий.
Кроме того, ученые опровергли информацию о том, что животным тесно, а потому полыньи необходимо сделать шире. По их словам, белухи могут свободно перемещаться, а использование бензопил и других инструментов может отпугнуть их.
"Сотрудники парка изучили опыт спасательной операции 1984 года, пробовали подкармливать животных. В случае ухудшения ситуации мы готовы к подкормке", – рассказали специалисты.
Ранее в парке сообщили, что около 20 белух попали в ледовый плен в бухте Пенкигнгэй. Они оказались заперты в трех маленьких полыньях. Также там уточнили, что обычно этот пролив остается покрытым льдом до июня.
Ранее сотрудник МЧС спас белух в Хабаровском крае. Двух взрослых особей и детеныша выбросило на берег во время отлива.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: