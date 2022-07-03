Машина упала в пруд на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и машина упала в пруд на Новочеркасском бульваре в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Инцидент произошел перед пересечением с улицей Маршала Голованова.

В настоящее время оперативные службы столицы выясняют обстоятельства происшествие, при этом движение не затруднено.

Ранее сообщалось, что автомобиль сбил человека, пересекавшего дорогу на самокате по пешеходному переходу на Новой Басманной улице в центре Москвы.

В Дептрансе напомнили, что перед выходом на пешеходный переход необходимо слезть с самоката или велосипеда и везти их рядом с собой.

