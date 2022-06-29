Стрельба произошла на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Компания молодых людей устроила стрельбу на северо-западе столицы, в настоящее время их ищут правоохранители, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по Москве.

Видео инцидента, который произошел на Туркменском проезде, появилось в ряде популярных телеграм-каналов. Несколько молодых людей по очереди брали оружие, похожее на автомат, и осуществляли выстрелы в воздух. Позднее компания скрылась.

"В настоящее время полицейские устанавливают личности неизвестных, впоследствии будет решаться вопрос о привлечении их к установленной законом ответственности", – отметили в МВД.

Ранее мужчина устроил стрельбу в центре столицы в фудмолле "Депо". Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Полицейские установили, что мужчина несколько раз выстрелил из пистолета Grand Power Т–12. Информации о пострадавших в результате инцидента нет.