Суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины в центре Москвы

Фото: ГСУ СК России по г. Москве

Замоскворецкий суд Москвы арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве случайного знакомого на Кожевнической улице в центре столицы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка Следственного комитета.

Тело мужчины с ножевым ранением в области груди было обнаружено 19 июня. По подозрению в его убийстве правоохранители задержали 55-летнего жителя Оренбургской области, попытавшегося покинуть территорию столичного региона.

"В ходе допроса мужчина признал свою вину и пояснил следователю, что познакомился с потерпевшим на улице и во время совместного распития спиртных напитков в компании у них завязался конфликт, в результате которого он нанес потерпевшему ножевое ранение, после чего скрылся", – говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник избавился от орудия убийства, выбросив нож в ливневую канализацию недалеко от места преступления. Правоохранителям удалось его обнаружить, изучив маршрут передвижения обвиняемого. Следствие назначило все необходимые экспертизы для установления вины фигуранта.

"Удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток, до 19 августа 2022 года", – добавили в СК.

Ранее сообщалось, что хоккеиста Романа Дидура зарезали в центре Москвы. Молодой человек праздновал день рождения. Возле кафе, куда спортсмен с компанией планировал зайти поесть, у него произошел конфликт. В ходе словесной перепалки злоумышленник нанес хоккеисту ножевое ранение, от которого тот скончался.