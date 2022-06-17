Москвич поджег жену во время семейного конфликта

13:23
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
В отношении мужчины, совершившего поджог своей супруги во время конфликта в квартире на севере Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщается в телеграм-канале столичного СК.
"Тимирязевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство, совершенное с особой жестокостью")", – отметили в ведомстве.
По данным СК, инцидент произошел 16 июня в квартире жилого дома на Дубнинской улице. Мужчина в ходе конфликта облил свою жену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. Женщина скончалась на месте.
Уточняется, что следователи допросят подозреваемого после разрешения врачей.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали женщину по подозрению в убийстве жены любовника.
Тело 42-летней женщины с колото-резаными ранениями в области шеи и груди обнаружили в ночь на 16 июня у подъезда дома на улице Херсонской. Подозреваемой оказалась 40-летняя знакомая мужа погибшей.
По предварительным данным, женщины встретились для разговора, однако в результате конфликта между ними завязалась драка. Подозреваемая достала нож и нанесла ранения погибшей.
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