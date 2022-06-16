Мужчина, толкнувший знакомую под электробус в Москве, получил год колонии

16 июня, 20:26
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Дорогомиловский суд Москвы приговорил мужчину, толкнувшего свою знакомую под колеса электробуса у Киевского вокзала, к 1 году и 1 месяцу колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Отмечается, что суд признал 28-летнего Хусана Ортикова виновным в совершении преступления по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Подсудимый в полной мере признал свою вину.
10 октября 2021 года 52-летняя женщина попала под колеса автобуса на площади Киевского вокзала. По данным столичного Дептранса, между ней и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого тот толкнул ее на проезжую часть. В это время к остановке подъезжал электробус.
Изначально правоохранители полагали, что в ходе ссоры с погибшей мужчина специально ударил ее таким образом, чтобы она попала под электробус. В связи с этим его действия квалифицировали по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Однако позднее СК смягчил обвинение, переквалифицировав его по части 1 статьи 109 УК РФ.
СК смягчил статью мужчине, толкнувшему знакомую под электробус в столице
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