СК смягчил статью мужчине, толкнувшему знакомую под электробус в Москве

11:14
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Следственный комитет смягчил статью обвинения мужчине, толкнувшего свою знакомую под колеса электробуса на площади Киевского вокзала в Москве. Следствие установило, что обвиняемый не хотел ее убивать. Об этом сообщается на сайте столичного главка СК.
Изначально правоохранители полагали, что в ходе ссоры с погибшей мужчина специально ударил ее таким образом, чтобы она попала под электробус. В связи с этим его действия квалифицировали по статье "Убийство", а самого молодого человека арестовали.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") <...>. Уголовное дело передано для направления в суд", – говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители провели допрос свидетелей, очные ставки, проверили видеозаписи с камер наблюдения.
Согласно нормам Уголовного кодекса РФ, за убийство предполагается максимальное наказание в виде лишения свободы на 15 лет. Статья о причинении смерти по неосторожности предусматривает наказание в виде 2 лет колонии.
10 октября 2021 года 52-летняя женщина попала под колеса автобуса на площади Киевского вокзала. По данным столичного Дептранса, между ней и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого тот толкнул ее на проезжую часть. В это время к остановке подъезжал электробус.
СК смягчил статью мужчине, толкнувшему знакомую под электробус в столице
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