СК смягчил статью мужчине, толкнувшему знакомую под электробус в Москве

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Следственный комитет смягчил статью обвинения мужчине, толкнувшего свою знакомую под колеса электробуса на площади Киевского вокзала в Москве. Следствие установило, что обвиняемый не хотел ее убивать. Об этом сообщается на сайте столичного главка СК.

Изначально правоохранители полагали, что в ходе ссоры с погибшей мужчина специально ударил ее таким образом, чтобы она попала под электробус. В связи с этим его действия квалифицировали по статье "Убийство", а самого молодого человека арестовали.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") <...>. Уголовное дело передано для направления в суд", – говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители провели допрос свидетелей, очные ставки, проверили видеозаписи с камер наблюдения.

Согласно нормам Уголовного кодекса РФ, за убийство предполагается максимальное наказание в виде лишения свободы на 15 лет. Статья о причинении смерти по неосторожности предусматривает наказание в виде 2 лет колонии.

10 октября 2021 года 52-летняя женщина попала под колеса автобуса на площади Киевского вокзала. По данным столичного Дептранса, между ней и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого тот толкнул ее на проезжую часть. В это время к остановке подъезжал электробус.