Суд арестовал Михаила Минаева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере

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Хорошевский суд Москвы арестовал директора департамента планирования парка развития воздушных судов "Аэрофлота" Михаила Минаева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Обвиняемый уже обжаловал данное решение.

Ранее сообщалось, что Мещанский суд Москвы признал виновной бывшего заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич по делу о мошенничестве. Обвинение запросило для нее 7,5 года тюрьмы.