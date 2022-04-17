Абхазские спасатели обнаружили в горах тело пропавшего 5 дней назад россиянина

Фото: МЧС РА

Абхазские спасатели обнаружили в горах тело туриста из России, пропавшего несколько дней назад. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

"Тело жителя Новгорода Андрея Сазонова было обнаружено <...> днем в ущелье реки Гагрипш, на высоте около 900 метров над уровнем моря", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что поиски продолжались пять дней, их осложняла снежная погода. По предварительным данным, россиянин мог умереть от переохлаждения.

Сигнал о пропавшем в горах туристе поступил спасателям поздно вечером 11 апреля. В горы выехали сотрудники поисково-спасательного отряда города Гагра, затем к поискам присоединился поисково-спасательный отряд МЧС РА.

Ранее сообщалось, что туристическая группа попала под лавину в горном районе Бурятии. Это произошло на перевале Пушкина в Окинском районе.

В конце декабря 2021 года в горах Кабардино-Балкарии группа туристов из Подмосковья подала сигнал SOS c указанием GPS-координат. На поиски выдвинулись четыре специалиста Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

