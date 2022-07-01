Девять человек госпитализированы в результате стрельбы в Нью-Джерси – СМИ

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Не менее девяти человек, в том числе ребенок, были госпитализированы в результате стрельбы в американском штате Нью-Джерси, сообщает телеканал CBC.

Отмечается, что все пострадавшие госпитализированы, их состояние стабильное.

Как уточняется, стрельба произошла на одной из улиц Ньюарка.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и 17 были ранены в результате перестрелки у ночного клуба в американском городе Чаттануга в Теннесси. По данным полиции, двое погибших были застрелены, третьего насмерть сбила машина.

До этого неизвестный открыл стрельбу в Женевской пресвитерианской церкви в Калифорнии. Погиб один человек, пятеро получили ранения. Подозреваемого задержали.

