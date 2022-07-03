Оползень разрушил 150 домов в Перу

В Перу оползень сошел в 270 километрах от столицы страны. В результате под завалами оказались 150 домов. Сейчас на месте происшествия проводится поисково-спасательная операция.

Информации о погибших или пострадавших пока не поступало. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

