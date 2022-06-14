Водитель отогнал горящий бензовоз в Нигерии

В Нигерии водитель спас сотни жизней, отогнав горящий бензовоз на пустырь. Пожар вспыхнул в густонаселенном районе города Агбархо. Случись взрыв, многочисленных жертв было бы точно не избежать. Союз журналистов страны уже объявил мужчину человеком года. А в соцсетях водителю дали особое звание "Капитан Нигерия".

Десять человек пострадали при разгоне демонстрантов в Танзании. Против собравшихся применили пули и слезоточивый газ. Племя Масаи добивается отмены выселения. Коренных жителей хотят лишить родных земель в угоду туристам. Территорию намерены передать под строительство гостиничного комплекса и сафари-парка, где смогут охотиться богатые клиенты. Правительство Танзании предложило племени Масаи компенсацию – полмиллиона долларов. Но судя по копьям и стрелам, с которыми коренные жители вышли на акцию, такие перспективы их не устраивают.

В Узбекистане шестилетнему мальчику пришлось почти сутки провести в артезианском колодце в ожидании помощи. Ребенок провалился на глубину почти 25 метров. При этом ширина колодца составляет не более 20 сантиметров. Приготовление к спасательной операции заняло долгие часы. Спасателям пришлось сделать подкоп. В итоге мальчика извлекли на поверхность через боковое отверстие спустя 20 часов. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

В Италии десятки избирательных участков оказались закрыты из-за массового прогула членов избиркомов. А не получившие возможности проголосовать избиратели в итоге выстроились в очереди. На помощь пришлось срочно вызвать сотрудников администрации и полицию.

Основной причиной неявки на избиркомы называют футбольный матч команды "Палермо", которая 12 июня сражалась за выход во вторую по значимости лигу страны.

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