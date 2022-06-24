Тело второй погибшей обнаружили в Сочи, где в море смыло два автомобиля

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Спасатели обнаружили тело второй погибшей женщины в Сочи, где в море смыло два автомобиля, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

Ранее стало известно, что в зоне спасательной операции нашли тело погибшего человека. Предварительно выяснено, что указанные лица во время ливня спустились на автомобилях под мост к реке Чемитоквадже, где их смыло волной, образованной в результате селевого потока.

Прокуратура Сочи и следствие организовали проверку по факту произошедшего.

24 июня в результате выпадения интенсивных осадков в горной местности в районе поселка Зубова Щель поток воды реки Чемитоквадже унес два автомобиля в акваторию Черного моря.

На момент происшествия в машинах, по предварительным данным, находились семь человек, в том числе трое детей, младшему из них – один год. Позднее прокуратура подтвердила гибель одного человека, поиски пятерых продолжились.

В поисках пропавших задействованы спасатели и весь личный состав отдела полиции Лазаревского района. Привлечены вертолет Ка-32 МЧС и спасательный катер "Валерий Замараев".

Накануне подразделения МЧС в Краснодарском крае были приведены в готовность в связи с непогодой. В регионе не исключены смерчи и наводнения.

