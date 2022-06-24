Два автомобиля с пассажирами смыло в Черное море в Сочи

10:24
Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
В Сочи два автомобиля смыло потоком воды в море из-за непогоды. Полиция разыскивает семерых человек, сообщает ТАСС.
В результате выпадения интенсивных осадков в горной местности в районе поселка Зубова Щель поток воды реки Чемитоквадже унес автомобили в акваторию Черного моря.
По предварительной информации, в машинах могли находиться восемь человек. Одного из них спасли. В поисках задействованы спасатели и весь личный состав отдела полиции Лазаревского района. Привлечены вертолет Ка-32 МЧС и спасательный катер "Валерий Замараев".
В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили, что среди пропавших пассажиров может быть годовалый ребенок.
Накануне подразделения МЧС в Краснодарском крае были приведены в готовность в связи с непогодой. В регионе не исключены смерчи и наводнения.обрушился смерч. Отмечалось, что люди не пострадали, но место для отдыха на пирсе буквально снесло. По словам очевидцев, смерч, задев пирс, устремился вглубь берега и ломал деревья. Штормовое предупреждение в Сочи будет действовать до 24 июня.
Синоптик Александр Шувалов предупредил, что смерчи могут вновь атаковать Сочи. По его словам, еще как минимум три дня эта ситуация сохранится.
Он добавил, что ситуацию в этом году можно характеризовать как более стабильную, ведь таких аномалий, как в прошлом году, уже не наблюдается. Кроме того, такие природные явления в Краснодарском крае случаются ежегодно, заметил Шувалов.
В Сочи на берег обрушился смерч
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