Новости России: сильные ливни обрушились на Дагестан

Сильные ливни обрушились на Дагестан, в некоторых районах республики они сопровождались градом. Дворы покрыты слоем льда. Из-за разгула стихии размыло дороги, машины передвигаются вплавь.

В Лазаревском районе Сочи на берег обрушился смерч. Люди не пострадали, а вот место для отдыха на пирсе буквально снесло. В соцсетях появились кадры, на которых видно, как воронка, устремляется вглубь берега, ломая деревья.

Из-за рейса Петербург – Кемерово разгорается скандал. Судно посадили в Новосибирске из-за тумана. Пассажиры рассказали, что прождали свой рейс несколько часов в аэропорту, потом их вновь пригласили на посадку, но еще через какое-то время выяснилось, что они никуда не полетят. Объясняться перед пассажирами, многие из которых отказывались покидать борт, пришлось пилоту.

Как выяснилось, у экипажа закончился рабочий день. Уставших пассажиров вместо самолета повезут в автобусе. Теперь они требуют компенсации, прокуратура начала проверку.

