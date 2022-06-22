Песков заявил о "различных" вариантах ответа Литве из-за Калининграда

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о проработке различных ответных мер на решение Литвы ограничить транзит в Калининградскую область с остальной территории России.

"Обсуждаются конкретные меры, мы об этом говорили, разумеется, потому что в данном случае мы убеждены, что эти незаконные санкции, которые принял ЕС, они в данной ситуации абсолютно неприменимы, и применение этих санкций в отношении транзита в Калининград и обратно противоречит просто основополагающим документам", – приводит его слова РИА Новости.

Официальный представитель Кремля отметил, что конкретные меры озвучивать еще рано, в настоящее время они прорабатываются. По словам Пескова, важен сам ответ на враждебные действия властей Литвы, а не сроки, в которые он будет дан.

С 18 июня Литовские железные дороги запретили транзит по своей территории товаров, на которые ранее были наложены санкции Евросоюза. В числе запрещенных грузов – поставки стройматериалов и металлов, а также алкоголь, торф, парфюмерия и другие категории товаров.

В МИД РФ потребовали от властей Литвы отменить запрет. В ведомство была вызвана поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене. Ей сообщили, что Россия расценивает решения властей страны как враждебные.

