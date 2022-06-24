В унесенных в море в Сочи автомобилях находились трое детей – СК

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В унесенных в море в Сочи автомобилях находились трое детей, сообщает ТАСС со ссылкой на СК по Краснодарскому краю.

Следствие организовало доследственную проверку по факту безвестного исчезновения шести человек, в том числе детей.

Ранее прокуратура города сообщила, что среди пропавших пассажиров может быть годовалый ребенок.

Два автомобиля унесло в море в Сочи из-за непогоды. Полиция разыскивает шестерых человек. В поисках задействованы спасатели и весь личный состав отдела полиции Лазаревского района. Привлечены вертолет Ка-32 МЧС и спасательный катер "Валерий Замараев".

В результате выпадения интенсивных осадков в горной местности в районе поселка Зубова Щель поток воды реки Чемитоквадже унес автомобили в акваторию Черного моря. На момент происшествия в машинах, по предварительным данным, находились семь человек. Одного из них спасли.

Накануне подразделения МЧС в Краснодарском крае были приведены в готовность в связи с непогодой. В регионе не исключены смерчи и наводнения.

В Лазаревском районе Сочи на берег обрушился смерч. Отмечалось, что люди не пострадали, но место для отдыха на пирсе буквально снесло. По словам очевидцев, смерч, задев пирс, устремился вглубь берега и ломал деревья. Штормовое предупреждение в Сочи будет действовать до 24 июня.

