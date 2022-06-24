Один человек погиб в Сочи, где в море смыло два автомобиля

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Прокуратура Краснодарского края подтвердила гибель одного человека в Сочи, где два автомобиля снесло в море из-за ливня, сообщает ТАСС.

Еще один человек спасен. Поиски пятерых продолжаются. По предварительным данным, всего в двух машинах было семь человек, среди которых трое детей. Сообщалось, что младшему из них – один год.

Ранее стало известно, что в зоне спасательной операции нашли тело погибшего человека. Предварительно выяснено, что указанные лица во время ливня спустились на автомобилях под мост к реке Чемитоквадже, где их смыло волной, образованной в результате селевого потока.

Прокуратура Сочи организовала проверку по факту происшествия. Следствие также организовало доследственную проверку по факту безвестного исчезновения людей.

В результате выпадения интенсивных осадков в горной местности в районе поселка Зубова Щель поток воды реки Чемитоквадже унес два автомобиля в акваторию Черного моря. На момент происшествия в машинах, по предварительным данным, находились семь человек.

В поисках пропавших задействованы спасатели и весь личный состав отдела полиции Лазаревского района. Привлечены вертолет Ка-32 МЧС и спасательный катер "Валерий Замараев".

Накануне подразделения МЧС в Краснодарском крае были приведены в готовность в связи с непогодой. В регионе не исключены смерчи и наводнения.

В Лазаревском районе Сочи на берег обрушился смерч. Отмечалось, что люди не пострадали, но место для отдыха на пирсе буквально снесло. По словам очевидцев, смерч, задев пирс, устремился вглубь берега и ломал деревья. Штормовое предупреждение в Сочи будет действовать до 24 июня.

