В Турции объявили красный уровень опасности из-за мощных ливней

В Турции жителей попросили не покидать дома из-за непогоды. На север страны обрушились мощные ливни. Объявлен красный уровень опасности.

Движение в некоторых районах парализовано – потоками сносит машины и мосты, размывает дороги. Владельцам магазинов рекомендовали закрыть торговые точки. Судя по прогнозам, в ближайшее время лучше не станет, так как сильные дожди будут идти минимум до 30 июня.

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