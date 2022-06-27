Огонь за сутки охватил почти 80 тыс гектаров леса в Якутии

В Якутии за сутки огонь охватил почти 80 тысяч гектаров леса. Об этом сообщил оперативный штаб республики. Пламя тушат больше 600 человек и 23 единицы техники. Один самолет даже вызывает искусственные осадки.

Горит лес и в Иркутской области. Пожар распространился почти на 20 тысяч гектаров. При этом в регион как нельзя кстати пришлись дожди.

В Магадане грозовые разряды вызвали два лесных пожара на общей площади больше двух тысяч гектаров. Ликвидировать их не стали из-за дороговизны, ведь только доставка пожарных в лесную глушь на вертолете Ми-8 стоила бы от 3,5 до 12 миллионов рублей, а угрозы населенным пунктам и объектам экономики эти очаги не представляют, утверждают власти.

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