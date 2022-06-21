Семьям пропавших при ударе по "Черноморнефтегазу" выплатят по 6,5 млн рублей – Аксенов

Фото: gas.crimea.ru

Компенсацию в размере 6,5 миллиона рублей получат семьи семи пропавших без вести во время удара по буровым платформам "Черноморнефтегаза", сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Однако с целью оказания помощи родственникам и близким пострадавших мною принято решение о внесении изменений в положение о компенсационных выплатах работникам предприятия ГУП РК "Черноморнефтегаз" для возможности выплат пропавшим без вести. Таким образом, компенсация в размере 6,5 миллиона рублей будет выплачена семьям пропавших без вести. В свою очередь, пяти гражданам, которые были спасены с буровой платформы № 1, будет выплачено по 3 миллиона рублей", – написал он в своем телеграм-канале.

Глава республики отметил, что поисковые работы продолжаются, однако пока они не принесли результата. Поиски будут продолжать, подчеркнул он.

По словам Аксенова, семьи пропавших без вести также получат компенсацию затрат на содержание детей в дошкольных учреждениях и их оздоровление летом. Ежегодная матпомощь будет выделяться на каждого ребенка, который учится в школе.

Довузовская подготовка, целевое обучение в профильных вузах нефтегазовой отрасли в очной форме и очное целевое обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на бюджетных местах для дальнейшего поступления в профессиональные организации РФ будут осуществляться за счет госсредств, добавил глава региона.

Аксенов уточнил, что после согласия Минобороны РФ рабочие группы начнут восстановление и ремонт буровых платформ, а следствие установит причины и объемы повреждений.

"Правительство Республики Крым окажет максимальную материальную и моральную поддержку семьям тех, кто попал в сложную ситуацию. Будем верить в лучшее и продолжать поиски", – добавил глава Крыма.

Ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что родственникам пострадавших при ударе по буровым платформам "Черноморнефтегаза" выплатят пособия.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские военные ударили по трем вышкам "Черноморнефтегаза". Он уточнил, что один из самых сильных ударов, по предварительным данным, был нанесен по первой буровой вышке. По его словам, откачка газа, добываемого на данном месторождении, будет приостановлена.

Сенатор от региона Ольга Ковитиди рассказала, что при ударе пострадали пять человек. Двое из них получили ожоги, еще у одного – осколочное ранение в ногу. Также идут поиски семерых человек. При этом она подчеркнула, что, если бы на платформах "Черноморнефтегаза" не сбросили вовремя газ, произошел бы взрыв, который мог затронуть Одессу.

В настоящее время поисковая операция в Черном море продолжается. Уголовное дело по факту обстрела украинскими военными платформ "Черноморнефтегаза" возбудил Следственный комитет РФ.

